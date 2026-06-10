ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಿ ನಾಡಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೈರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಟ

<p>ಆಳಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೈರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಕಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 23 ದಿನಗಳಿಂದ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿರೋಳಿ, ಸರಸಂಬಾ, ನಾಗಲೇಗಾಂವ, ಮೋಘಾ ಬಿ., ನಿಂಬಾಳ, ಝಳಕಿ, ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ ಹೀಗೆ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲೆಯುವ ತಾಪತ್ರಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳಲು ಪಹಣಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪಹಣಿಗೆ ₹50, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ₹200 ಖಾಸಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಕೊಡುವವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕೌಂಟರ್ ಕೂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಡಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಏಳು ಜನ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ 8 ಗಂಟೆಗಳಿದ್ದರೂ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರರಾಗಲಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ತಲಾಟಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಇದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಡವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹರಿದಾಸ ಹಜಾರೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-31-77503723</p>