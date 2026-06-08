<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2001–2002ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>2001–02ರ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 72 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ 6 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು–ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಸವಿ–ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಲಿತಿರುವ ಪಾಠದ ದಿನಗಳಿಗೂ ಜಾರಿದರು.</p>.<p>ತಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್, ಶರಣಪ್ಪ ಮಠ, ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಬಾಳ, ಪಾರ್ವತಿ, ಬಡೇಸಾಬ್, ಶರಣಪ್ಪ, ನಂದಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ 40 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆನ್ನು, ತಲಾ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ತಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಬಾಳ, ನಂದಲಾಲ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸಿದ್ರಾಮೇಶ ತಡಕಲ್, ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸವಿತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಮಾಕಾಂತ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-31-915898805</p>