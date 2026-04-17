ಬಿಸಿಲು: ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ನಂದಿನಿ’ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:29 IST
Last Updated : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:11 IST
‘ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ’
‘ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ನಂದಿನಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕುದುರಿದೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಹಸಿಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಸು ವೆಚ್ಚವಾದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡುವ ತೃಪ್ತಿ ನಮಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ–ಬೀದರ್‌–ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಟೀಲ.
