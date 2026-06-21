ಜುಲೈ 25ರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ಸಮಾವೇಶ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ರೈತ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಜುಲೈ 25ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ರೈತ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಲೀಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 25, 26 ಮತ್ತು 27ರಂದು ಮೂರು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೈತ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಜಾರಿ, ದೇಸಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಶೈಲಿ ಮುಂತಾದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೂನ್ 24ರಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>20 ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ 20 ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆ,ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಮಾಲೀಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾಂತ್ ಮಹಾಜನ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಜಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ತೇಲ್ಕೂರ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಸಂತೋಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅಳಂದ (ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ), ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ (ಸದಸ್ಯೆ) ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತೇದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹ ಮೆಂಡನ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲರಾಜ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂ.ಕಡೇಚೂರ್, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ತೇಲ್ಕೂರ್, ರಾಜೇಶ್ ಡಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ, ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗರಗಿ, ಭಗವಂತ ಪಾಟೀಲ, ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ, ಚೆನ್ನಬಸವ ಪಾಟೀಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-34-1043161321</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>