ಕಲಬುರಗಿ: ನೆಹರೂ, ಇಂದಿರಾ, ರಾಜೀವ್‌ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ

'ಕಲಬುರಗಿ:' 'ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ, ಬೀದರ್–ಕಲಬುರಗಿ–ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಕೆಎಂಎಫ್) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರೆ ಡಾ.ಸುಧಾ ಹಾಲಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೂ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಹರೂ ಬದಲು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂಥವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಕೆಎಂಎಫ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರ ಗುಲಾಮಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬದಲು ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ 'ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್' ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು, ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಮೂರ್ತಿ ಬದಲು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ಸಾಬ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿರಾಜ ಎಸ್.ಯೆಲಿಮೇಳಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ