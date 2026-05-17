‘ದಾದಿಯರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಾದಿಯರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೆಬಿಎನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಅಶ್ಪಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಕೆಬಿಎನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾದಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾದಿಯರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾದಿಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಅವರ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಬಿಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೀನ್ ಡಾ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಚೆಂಗಟಿ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಧಿಕಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>