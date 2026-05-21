<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರುವ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬುಧವಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪ್ರದೇಶ, ಸಂಗತ್ರಾಸವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು.</p>.<p>ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗಳು, ಎಚ್ಕೆಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೆಬಿಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಹೊರರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳು, ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಬಹುತೇಕರು ಮೆಡ್ಪ್ಲಸ್, ಅಪೊಲೊದಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನೌಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ–ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಔಷಧ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಪಾಯವುಳ್ಳ ಜಿಎಸ್ಆರ್ 817(ಇ) ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಆರ್ 220(ಇ) ಆದೇಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 1,800ರಷ್ಟು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 1,300 ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 500 ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಬಂದ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹೇಶ ನಾಡಗೌಡ, ಅವಿನಾಶ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-34-2135149625</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>