ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್‌: ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ–ಹರ್ಷಿಣಿ ದಿಟ್ಟತನ

ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್‌ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಎಂಟರಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:45 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೋಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಆಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
ಹೋಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಆಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT