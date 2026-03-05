ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಐಟಿಎಫ್‌: ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ–ಹರ್ಷಿಣಿ ದಿಟ್ಟತನ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಸೋತರೂ ಛಲಬಿಡದೆ ತಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಕಾಂತಾ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಷಿಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಂಟರಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 6–7, 6–4, 10–3ರಿಂದ ಪೊಲಿನಾ ಕುಹರೆಂಕೊ– ರಷ್ಯಾದ ಎಕಟೆರಿನಾ ಯಾಶಿನಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯೊಡ್ಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತರದಿಂದ (ಟೈಬ್ರೇಕ್) ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ದೀರ್ಘ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ–ಹರ್ಷಿಣಿ, 2, 3, 4ನೇ ಗೇಮ್ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಲಾದವು. ಬಳಿಕ ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿ 3–3ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಏಳನೇ ಗೇಮ್ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜಯಿಸಿದರೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತತ ಮೂರು ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿ ಸೆಟ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 10–3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು. </p>.<p>ಹೋಳಿ ಆಡಿದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಕೆಲವರು ಲಘು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ವಿದೇಶದ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>.<p> <strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ</strong></p><p>–ಜೀಲ್ ‘ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿಎಫ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಜಯದ ವಿಶ್ವಾಸವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ‘ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಠಿಣ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೂಯಿಖಾಮ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>