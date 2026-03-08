ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್‌ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟ

ಬಸವರಾಜ ದಳವಾಯಿ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 18:19 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 18:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರನ್ನರ್‌ಅಪ್‌ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ :ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್‌
ರನ್ನರ್‌ಅಪ್‌ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ :ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್‌
sportsKalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT