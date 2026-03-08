<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳು ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕಿರೀಟ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿರವೇರಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಡಬ್ಲ್ಯು–35 ದರ್ಜೆಯ ಐಟಿಎಫ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ (8ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ) ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲನ್ನು ಪುಣೆಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೀರಿದರು. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ 7–6, 6–4ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಐಟಿಎಫ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2024ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು–15 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮಧ್ಯದ ಸೆಣಸಾಟ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಹೊಡೆತದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ, ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಗೇಮ್ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಅವರದಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅಂಕಿತಾ, ನಂತರದ ಎರಡು ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಶಾಟ್ಸ್, ನೆಟ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಗಳು ನಡೆದು ಸೆಟ್ ಟೈಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸತತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತಾ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ್ತಿ 7–3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಗೆದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿತಾ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ ಜಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂದುವರಿದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ 3–2ರಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನಿಸಿದವು. ಅಂಕಿತಾ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದ ಅವರು 4–2ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅಂಕಿತಾ, ಏಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕೋರ್ 4–4ರಿಂದ ಸಮಬಲವಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಎರಡು ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಿಲ್ಲದೇ ಜಯಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ₹ 4.47 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ 35 ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಅಂಕಿತಾ ₹ 2.42 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು 23 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>