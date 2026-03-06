ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸೋಹಾ– ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಜಯಭೇರಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಜೋಡಿಯು ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಹಾ– ಆಕಾಂಕ್ಷಾ 2–6, 7–5, 12–10 ರಿಂದ ಒಂದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಮಿಡಿಪಾಟಿ– ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಜಿಂಬ್ರೆರೆ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಸೋತರೂ ಛಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಈ ಜೋಡಿಯು ಟೈಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಲು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಕಾಂತಾ–ಹರ್ಷಿಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 5–7, 2–6ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಸೋನಲ್ ಪಾಟೀಲ್– ಬಾಳಾ ಥಮಾಂಕರ್ ಎದುರು ಸೋತಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್– ಬಾಳಾ ಥಮಾಂಕರ್ ಜೋಡಿಯು ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಎದುರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ– ಅಂಕಿತಾ 6–2, 6–2ರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಎವ್ಜೆನಿಯಾ ಬರ್ಡಿನಾ– ಮಾರ್ಟಿಯಾನೊವಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಶಿವಾನಿ ಚಿಲಕಲಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ನ ಮಿಷಿಕಾ ಒಜೆಕಿ 7–5, 2–6, 10–6ರಿಂದ ಜೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ – ರಷ್ಯಾದ ಎಲಿನಾ ನೇಪಿಲಿ ಎದುರು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವ್ಯಾ– ಮಿಷಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನಿಟ್ಟೂರೆ–ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p> <strong>ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದು</strong></p><p> ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟರಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಭಾರತದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಅದೃಷ್ಟಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿನಾ ನೇಪಿಲಿ ಅಂಕಿತಾಗೆ ಎವ್ಜೆನಿಯಾ ಬರ್ಡಿನಾ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಂಚಿಸಾ ಚಿಂತಾ–ಥಾಸಪೋರ್ನ್ ನಕ್ಲೊ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸುವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಜಿಂಬ್ರೆರೆ– ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಾಯನ್ ಲಾರೆನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>