<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಶಬ್ದಕೋಶಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ವಿದ್ವತ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿ–ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭಾಷೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ತುಂಬಾ ವಿದ್ವತ್ ಬೇಕು. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಪಾಲಿ–ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಅವರಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮಹಾದಾಸೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನ್ಮ ತಳೆದಿದೆ. ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಸೋಮಲಿಂಗ ಗೆಣ್ಣೂರು ಮಾತನಾಡಿ,‘ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಬಸವನ ಸಮಾನತೆ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ₹2,500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಬೇಗಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಂ.ಬಿ.ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅತನೂರ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-34-790904429</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>