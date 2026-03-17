ತಲಾ ಆದಾಯ: ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕಡೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ–ಅಸಮತೋಲನ ನೀಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

₹5,74,537 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗವು ₹1,89,938 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

₹4,06,257 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ 2ನೇ ಹಾಗೂ ₹2,26,213 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿವೆ.

₹1,93,230 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 26ನೇ ಸ್ಥಾನ, ₹1,85,079 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ 27ನೇ ಸ್ಥಾನ, ₹1,81,152 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ 28ನೇ ಸ್ಥಾನ, ₹1,78,888 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಚೂರು 29ನೇ ಸ್ಥಾನ, ₹1,64,388 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 30ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ₹1,44,449 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 31ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ₹3,24,111 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಪಖ್ಯಾತಿ:

ಇನ್ನು, ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಂತೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕ (ಮೈನಸ್) ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2023–24ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ₹1,45,377 ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹928 ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ₹1,44,449 ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ. 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣಗಳೇನು?:

'ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಾ ಆದಾಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೂಜಾಟ– ಅತಿವೃಷ್ಟಿ–ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 22.8ರಿಂದ ಶೇ 13.1ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಗುಳೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಾನವ ದುಡಿತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸೇವಾವಲಯವೂ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದು' ಎಂಬುದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ.

'ಬೇಕಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಹಸರೀಕರಣ'

'ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಂ