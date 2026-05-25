‘ತೆರೆಮರೆಯ ಸೇವಕ ವಿನಯ ಮೆಹತಾ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬಡವರು, ದೀನರು, ರೋಗಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತು, ಹಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಉದ್ಯಮಿ ವಿನಯ ಮೆಹತಾ. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಉಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನಯಕುಮಾರ ಮೆಹತಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ, ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟು, ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ರೋಗಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲಮ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿನಯ ಮೆಹತಾ ಅವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಬಡವರಿಗೆ ಆಪತ್ಭಾಂಧವರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿನಯಕುಮಾರ ಮೆಹತಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸದಸ್ಯರು ರ್ನಿಣಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ರಾಜಶೇಖರ ಹಳಗೋದಿ, ಕಮಲಾಕರ ರಾಠೋಡ, ಶರದ್ ಸುಗಂಧಿ, ರಾಜು ಗೌಳಿ, ಸತೀಶ ಗೊಳ್ಳೆ, ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ದುಂಡೇಶ ಸುಬೇದಾರ, ಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಗಾಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂಬಲಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>