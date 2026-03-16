ಕಲಬುರಗಿ: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಬರ್ಬನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಖಾಜಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಅಲೀಮ್ ಪಟೇಲ್ (30) ಹಾಗೂ ಮಿರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೋರ್ ಮಿರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ (32) ಬಂಧಿತರು.

2019ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ 30–31 ಸಲ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ವಾರಂಟಗೂ ಸಿಗದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆರೋಪಿ ಮಿರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೋರ್ ಮಿರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ 2022ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 'ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಆರೋಪಿಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಸುಳಿವು ದೊರೆತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260316-34-609172817