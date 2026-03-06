ಕಲಬುರಗಿ| ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನ: ₹18.72 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಭೇದಿಸಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂರು ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು, ನಾಲ್ವರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ₹18.72 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 33 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, 55 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 380 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಸುಲಿಗೆಕೋರರು ಅಂದರ್:</strong> ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ದುರ್ಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪಾರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಮರ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಅಬ್ಬುಶೇಖ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಬ್ಬು ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಮೀರ್ ಅಷ್ಟೇದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ (32), ಬಿಲಾಲಾಬಾದ್ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಮಾಜೀದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಟ್ಕಾ ಮಾಜೀದ್ (32), ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಶೇಖ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಸ್ಲೇರಿ (26) ಹಾಗೂ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ (18) ಬಂಧಿತರು’ ಎಂದು ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇವರ ಬಂಧನದಿಂದ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 10 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಸ್ಟೆತ್ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊರೆತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೂಢಿಗತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಅಬ್ಬು ಶೇಖ್ ವಿರುದ್ಧ 5, ಮಟ್ಕಾ ಮಾಜೀದ್ ವಿರುದ್ಧ 5, ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 3 ಹಾಗೂ ಮೊಹ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಒಬ್ಬನ ಬಂಧನ 14 ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ:</strong> ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ 2022ರ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ (24) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹8.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 14 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯ 2, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆಯ 2 ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿಯ 1 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹಳೆಯ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಾರಸುದಾರರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ, ಎಸಿಪಿಗಳಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಾಜೀದ್ ಪಟೇಲ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರು ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಚೌಕ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>62 ವರ್ಷದ ಅಂತರಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನ</strong> </p><p>ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೈಕ್ ಕಳುವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 62 ವರ್ಷದ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಚೌಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಪಾಯನಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಶೇಖನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆತನಿಂದ ₹4.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 9 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಹೇಳಿದರು. ‘ಆರೋಪಿಯು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ. ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಕೀ ಬಳಸಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದು ವೈರ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮೂಲಕ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಬೈಕ್ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>