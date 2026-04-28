ಪೊಲೀಸರ ಧಗೆ ತಣಿಸುವ ‘ವಿಶೇಷ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌’

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ದಿನೇದಿನೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದೂ ಅಸಹನೀಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು 'ತಲೆಬಿಸಿ'ಯಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 'ವಿಶೇಷ ಹೆಲ್ಮೆಟ್' ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ!

ಹೌದು. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು 'ಎಸಿ'ಯಂಥ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೆವರು ಸೋರದಂತೆ ತಡೆದು ತಲೆಗೆ ತಂಪಿನ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳ ಬಲದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ನಿಂತು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

10 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಣೆ: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಠಾಣೆಗೂ ತಲಾ ಐದು 'ವಿಶೇಷ ಹೆಲ್ಮೆಟ್'ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಗರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಅಂಥ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐದಾರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ