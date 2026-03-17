ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ದೊಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಡಿಎಆರ್‌ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಅವರೆಲ್ಲ 'ಬೇಕೇ ಬೇಕು... ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು', 'ನಹೀ ಚಲೇಗಿ ನಹೀ ಚಲೇಗಿ... ಗೂಂಡಾಗರ್ದಿ ನಹೀ ಚಲೇಗಿ', 'ಆವಾಜ್ ದೋ, ಹಮ್ ಏಕ ಹೈ...' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು. ಅವರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರತ್ತ ಕಲ್ಲನ್ನೂ ತೂರಿದರು...!

'ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಲಫಿರಂಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಜಲಫಿರಂಗಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ! ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಆರು ಸ್ಟನ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರತ್ತ ತೂರಿದರು. ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಚದುರಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಬಳಸಿ ಮೂರು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು (ಅಶ್ರುವಾಯು) ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆಸಿದರು. ಹಲವರ ಲಾಠಿಗಳೂ ಮುರಿದವು. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರೊಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾದರು. ಬಳಿಕ ದೊಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು!

–ಇದು ನಗರದ ಡಿಎಆರ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಆರ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೊಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೋಟ.

ಈ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೊಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವು. ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ, ಎಸಿಪಿಗಳಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೀರಾ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ, ಪ್ರಭು ಡಿ.ಟಿ., ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದಿಯಾಗಿ 26 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 42 ಪೊಲೀಸರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 42 ಪೊಲೀಸರು 'ದೊಂಬಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರ'ರ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. 78 ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

'ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಹಕಾರಿ'

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿನಷರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಮಾತನಾಡಿ 'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಗಲಭೆಗಳು ತಗ್ಗಿವೆ. ಆದರೆ ದಿಢೀರ್ ಗಲಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸ್ಪಂದನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಿಕೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದೀಗ ದೊಂಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಆಗಾಗ ಇಂಥ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆಯೇ ಫೂಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ರಾಯಿಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.