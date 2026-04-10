‌‘ಸರ್ಕಾರದ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ’

ಕಮಲಾಪುರ: 'ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿರುವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಸುಮಾರು ₹ 1500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಅನುದಾನ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ದಿಲೀಪ ಮೂಲಗೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗಮೇಶ ವಾಲಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ, ಬಾಬು ವಾಲಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಕವಿರಾಜ ಲಿಂಗನವಾಡಿ, ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮಂಠಾಳೆ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಬಿಲಗುಂದಿಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>