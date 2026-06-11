ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ–1ರ ವತಿಯಿಂದ 110/33/11ಕೆವಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ 33 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಫ್-4 ನೃಪತುಂಗ ಮತ್ತು ಎಫ್-11 ನಂದಿಕೂರ ಐಪಿ ಫೀಡರಿನ ನಾಗನಳ್ಳಿ, ನಂದಿಕೂರ, ನಂದಿಕೂರ ತಾಂಡಾ, ಕೆಸರಟಗಿ, ಕೆಸರಟಗಿ ತಾಂಡಾ, ಉದನೂರ, ಉದನೂರ ತಾಂಡಾ, ಕೋಟನೂರ(ಡಿ), ಸೀತನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗ-1ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಾರ (ಜೂ.11) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಶಾಂತಿ ನಗರ, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಜಿಡಿಎ, ಖಾದಿರ್ ಚೌಕ್, ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ 55 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ https//www.kalaburagicity.mrc.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ದಿಂದ ಪಡೆದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-1ರ (ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಸವರಾಜ ವಗ್ಗೆ-9900526646), ವಲಯ ಕಚೇರಿ-2ರ (ಓಂಪ್ರಕಾಶ್-9980330133) ಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-3ರ (ಎಆರ್ಓ ನಾಸಿರ್ ಮನಿಯಾರ್-9845062103 ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಎ ಬಸವರಾಜ ಓಲೇಕಾರ-9844628651) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೇವೂರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ದೂರನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-34-1885490993</p>