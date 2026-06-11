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ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:19 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:19 IST
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Kalaburagi
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