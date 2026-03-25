ಮಳೆ, ಗಾಳಿ: ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಳೆಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೆಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬೆಂದು ಹೋಗಿರುವ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಿತಪಿಸಿದರು.

ರಾತ್ರಿ 9ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಐವಾನ್ ಇ ಶಾಹಿ ಏರಿಯಾ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ಓಂನಗರ, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು.

ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದಿತು. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು.

ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ತೀರಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೆಸ್ಕಾಂನವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-34-562197669