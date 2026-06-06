ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ (ಜೂ.6) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರವರೆಗೂ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್, ಭೋವಿ ಗಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪರ ಬಂದಿ, ಐರವಾಡಿ, ಕಾವೇರಿ ನಗರ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಮಹಾರಾಜ ಹೋಟೆಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ, ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿ ಟೆಂಪಲ್, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಲಂಗೋಟ್ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ, ಪಾಲಾದಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಶಹಾಬಜಾರ್, ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗದ್ಲೆಗಾಂವ, ಶಹಾಬಜಾರ್ ನಾಕಾ, ಶಹಾಬಜಾರ್ ಜಿ.ಡಿ.ಎ, ಕೈಲಾಸ ನಗರ, ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿ, ಲಾಳಗೇರಿ, ಗಂಗಾನಗರ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ, ಜನತಾ ಲೇಔಟ್, ಕಾಳೆ ಲೇಔಟ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೊನಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೊನಿ, ಬಾಳೆ ಲೇಔಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಔಟ್, ಜಿಡಿಎ ಒಕ್ಕಲಗೇರಾ, ಜಿಡಿಎ ಶಹಾಬಜಾರ್, ಹರಿಜನವಾಡ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ, ದುಬೈ ಕಾಲೊನಿ, ಶೇಖ್ರೋಜಾ ಜಿಡಿಎ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ಸುವರ್ಣ ನಗರ ಜಿ.ಡಿ.ಎ, ವೈಷ್ಣವಿ ದೇವಿ ಮಂದಿರ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಏರಿಯಾ, ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-34-1109467301</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>