ಕಂದಗೂಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ತೊಲಗಿಸಿದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ದಿಕ್ಸೂಚಿ
ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಎಸ್.ಹಂಗನಳ್ಳಿ
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:58 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:22 IST
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ
ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ, ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು
ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ, ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ಶ್ರೀಲತಾಗೆ ಶೇ95.04 ಅಂಕ
ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡೆಕ್ಕನ್ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 57 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 51 ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀಲತಾ ಲಾಲಪ್ಪ ಶೇ 95.04ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಾಪ್ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.