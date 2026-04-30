‘ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯಲಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಸಂಜಯ್ ಮಾಕಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಅವರು ಮೊದಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1930 ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ಮೂಂಜೆ ಅವರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿ.ಡಿ.ಸಾವರ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1980ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾರ ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗೆ, ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ನಂದಿಕೋಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>