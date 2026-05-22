ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ; ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ್ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರುತಿ ಗೋಪಾಲಸಿಂಗ್ ತಿವಾರಿ (24) ಮೃತರು. ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಸಿಂಗ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿವಾಹವಾದ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಕುಡಿತ, ಜೂಜಾಟದಂಥ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ದಾಸ ನಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಗೋಪಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಶ್ರುತಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗೋಪಾಲ ಕೌರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಬಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿ ಗೋಪಾಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾವು: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಸಮೀಪದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲ (31) ಮೃತರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶೈಲ ಬುಧವಾರ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ–1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>