208 ಕೈದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ದಂತ, ಕಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 8 ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 208 ಕೈದಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.</p>.<p>ಡಾ.ದೇವಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ.ನಿವೇದಿತಾ ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ.ಅಂಬರೇಶ ಪತ್ತಾರ, ಡಾ.ಗುಂಡುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈದಿಗಳ ತಪಾಸಿಸಿ, ಔಷಧ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೈಲಿನ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಚನ್ನಪ್ಪ ಯಟಗಲ್, ಕಾರಾಗೃಹದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಅರ್ಚನಾ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರವೀಂದ್ರ ಬನ್ನೇರ, ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಡಾಂಗೆ, ಜೈಲರ್ಗಳಾದ ಸಾಗರ ಪಾಟೀಲ, ಪುಂಡಲೀಕ ಟಿ.ಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್ ಡಿ ಮಹೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ ಮುಲಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>