‘‌ಬಂದಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಡಿ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐ.ಎಲ್.ಎಂ.ಇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಟೀಂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತದ ಕುರಿತ ಕಿರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಂದಿಗಳು ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮಂಚಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮದನ್, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆ, ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಹ್ಯಾರಿ ರಾಘವನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರಾಗೃಹದ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಮಂಚಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೈಲರ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪುಂಡಲೀಕ ಟಿ.ಕೆ., ಐ.ಎಲ್.ಎಂ.ಇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಟೀಮ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ ಮೂಲಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-34-452659583</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>