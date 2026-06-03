ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: 10 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕಲಬುರಗಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸರು, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿಮಾನ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವೇಷ್ಯಾವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಯಡ್ರಾಮಿಯ ಯುವಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟ್ಟಿ ಮನಿ, ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟೇಶ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವೇಷ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಕಮಲಾಪುರದ ರು ಕ್ಮೋದ್ದಿನ್ ಹರಸೂರ, ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾವೇರಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಸ್ರಾರ್ ಖುರೇಷಿ, ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಬಂಧಿತರು. ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ‘ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್’ ಪತ್ತೆ</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ನಗರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಮತ್ತೊಂದು ‘ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್’ (ನಕಲಿ ಖಾತೆ) ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾವೀದ್ ಮನಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಫರಹತಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ ಮಿಯಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಂಚಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾವೀದ್ ಅವರ ವಿಕಾಸ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2026 ಜನವರಿ 21ರಿಂದ ಜನವರಿ 30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹70.70 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನೆಸರ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಜಾವೀದ್ ಹಾಗೂ ಸಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-34-1082141439</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>