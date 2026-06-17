<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಡಿಸಿಆರ್ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಸವರಾಜ ಹೇರೂರ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2014ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾ ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಡಿಸಿಆರ್ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>'ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ತಂದೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಬಸವರಾಜ ಅವರ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ. ಪತ್ನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದೇ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಪೋಷಕರ ಹೇಳಿಕೆ</strong></p><p>'ನಿನ್ನೆ ನಾವು ದಂಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಏನೋ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆವು. ಅಲ್ಮೇರಾ ಕೀ ತಗೊಂಡಿದಿರಾ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದೆವು. ಬಳಿಕ ಬಸವರಾಜ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಪೋಷಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾವು ಕೆಲಸ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆವು. ಆತಂಕದಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದೆವು. ನಂತರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರೆದು ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಿದ್ದ.. ಆಗಾಗ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಅವರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೇರೂರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>