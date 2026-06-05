ಚರಂಡಿಯಂತಾದ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ

<p><em>ಆನಂದ ರಾಠೋಡ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೊನಿ ಹಾಗೂ ದತ್ತನಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಬದಲು ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಕ್ತಿನಗರದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೊರಬಂದು ಇಡೀ ಸೇತುವೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>‘ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋದುತಾಯಿನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೊನಿ, ದತ್ತನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಪೈಪ್ ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ನಗರದ ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಸಂತ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೇ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಸಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ಅಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚರಂಡಿಯು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ಯಾದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕಾಯಂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-34-1542136353</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>