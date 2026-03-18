ಕಲಬುರಗಿ: ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್‌

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವರಣದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಿತ್ತು ಬಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಇರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಪಕ್ಕದ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹದ ಚಾವಣಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪದರು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>'ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾರಸಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪದರು ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಿತ್ತು ಬಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾಣದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬಳಿಕವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅವ್ವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಜನವರಿ 11ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ದುರಸ್ತಿ:</strong></p><p>ಈ ನಡುವೆ, ಬುಧವಾರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ–ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿತು.</p>