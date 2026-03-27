ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಒಂದೆಡೆ ‘ಅಯೋಧ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿ’ಗೆ ಸರಣಿ ಅಭಿಷೇಕ. ಪಂಚಾಮೃತ, ಎಳನೀರು, ಮಧುವಿನ ಮಜ್ಜನ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪಾರಾಯಣ, ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅನುರಣನ... ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಡಗರ. ಬಿರುಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿ ಕುಣಿದ ಯುವಜನರು...</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನೋಟಗಳಿವು.</p>.<p>ಜಾನಕಿರಾಮನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದಿನವಿಡೀ ‘ರಾಮನಾಮ’ ಜಪದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಾಲ್ಕು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮೀಪದ ರಾಮತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಆದಿಪುರುಷ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಭಂಗಿಯ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ರಾಮತೀರ್ಥ ಮಂದಿರದಿಂದ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್, ಶಹಾಬಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ತಲುಪಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ರಾಜು ಭವಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ತನಕ ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತು. ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ಅಲಂಕಾರವಿತ್ತು. ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲ್, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯವೃಂದಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಮಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ, ಹನುಮ ಚಿತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟಗಳು. ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ‘ಅಯೋಧ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಜೈ’, ‘ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜಕೀ ಜೈ’, ‘ಜಾನಕಿರಾಮನಿಗೆ ಜೈ’, ‘ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಜೈ’, ‘ಜೈಶ್ರೀರಾಮ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಡಿ.ಜೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ‘ಶ್ರೀರಾಮ–ಜಾನಕಿ ತೇರೆ–ಮೇರೆ ಸೀನೆ ಮೇ...’ ‘ಭಾರತ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ಜೈಶ್ರೀರಾಮ ಬೋಲೇಗಾ...’, ‘ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು’, ‘ಹರ್ ಘರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಹೇ ನಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್’ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯುವಜನರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಿಂತು ‘ರಾಮನ ವೈಭವ’ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಚೌಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ತನಕ ಡಿ.ಜೆಗಳ ಸದ್ದು, ಯುವಜನರ ಕುಣಿತದ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ರಾಮತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ತಲುಪಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಮೂರ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಲದ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-34-2041173581</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>