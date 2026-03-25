ರಾಮನವಮಿ: ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ 15 ಅಡಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಭವಾನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರೇಣುಕವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ನಾಟ್ಯವೂ ಇರಲಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲ್, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ವಾದನ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡೋಲೆ, ಮಹೇಶ್ ಕೆಂಭಾವಿ, ಶ್ರೀಧರ ಸಲಗರ, ಶಿವು ಗುತ್ತೇದಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>