‘ರಾಮರಾಜ್‌’ 2ನೇ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಹತ್ತಿ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರಾಮರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಎರಡನೇ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಗರದ ಎಸ್.ಬಿ.ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಖೂಬಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಕೆಜಿ ಸಮೂಹದ ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತೇದಾರ–ಮಂಜುಳಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ದಂಪತಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ವಿಕ್ರಂ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, 'ರಾಮರಾಜ್ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಮರಾಜ್ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಮರಾಜ್ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಶೋರೂಂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 78ನೇ ಮಳಿಗೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಮರಾಜ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉದಯಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮರಾಜ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಟೀ–ಶರ್ಟ್, ದೋತಿ, ಲುಂಗಿಗಳೂ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ಲೇಡೀಸ್ ಕುರ್ತಾಗಳು, ಹೆಣ್ಣು–ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯ ಸಹ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೋರಗಾಂವಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ ಜಹಗೀರದಾರ, ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯ ಸಹ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಜೇಶ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>