ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೇ ಸೊರಗಿದ ರಂಗಾಯಣ

ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೇ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ತಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ₹45 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ₹ 1 ಕೋಟಿ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ 12 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ರಂಗಾಯಣದ ಮೂಲಗಳು.

ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 12 ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ 7 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಖರ್ಚೇ ₹ 63 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನಾದರೂ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕ ತಯಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಗಾಯಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುದಾನ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಕಲಾವಿದರ ನೇಮಕವಾದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮೂಲದ 'ಕಾಲಚಕ್ರ' ನಾಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೂರದ ಊರಿಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಒಂದೇ ನಾಟಕದ ಬದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರಂಗ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಂಗಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ರಂಗಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ