‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿ: ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದ್ದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಮ ನಾಟೀಕಾರ, ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 15ರ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಲಾ ಶೇ 5.25 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 4.5 ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಹಮತ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು' ಎಂದರು. 'ರೋಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಗೊಂದಲಗಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಗುಡೇನವರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮನಾಳಕರ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಭಂಡಾರಿ, ಉಮೇಶ ಮಾಳಗೆ, ಸತೀಶ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>