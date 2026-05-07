‘ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನ ಚಿಂತನೆಯ ಹಬ್ಬ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಪೂಜ್ಯರ ಜನ್ಮ ದಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ, ಧರ್ಮದ, ಸೇವಾಭಾವದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರ್ಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪುರದ ಚಿನ್ನದಕಂತಿ ಚಿಕ್ಕವೀರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಪಾರ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮಠದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನ್ಮದಿನ ನೆಪವಾದರೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಾದ ಸಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಬಿ.ಎಚ್.ನಿರಗುಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರ್ಗಿ, ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಭಾಷ ಓಗಿ, ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಡುಮ್ಮಾ, ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ ಕೋಟನೂರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಗೊಟೂರ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೀರಯ್ಯ ಹೊಸಮಠ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ವಿನೋದ ಮಾಳಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಹಣಮಂತರಾಯ ಅಟ್ಟೂರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರವಿಕುಮಾರ ಶಹಾಪುರಕರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಾಯ ಕೋಣೆ, ಗುರುಶಾಂತ ಓಗಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಳಾ, ಶರಣು ಮಾಮಾನಿ, ಬಸವರಾಜ ಓಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬೇಲೂರ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಚೆಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನು ಮಾಮನಿ, ಸುರೇಶ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇಗಲಮಡ್ಡಿ, ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಬಾಳ್ಳಿ, ವಿನೋದ ಚಿಮದಿ, ಬಸವರಾಜ ಶೀಲವಂತ, ಸುಚಿತ ಮಾಳಾ, ಮಹಾದೇವ ನಾಗೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಆರ್.ಬೇಲೂರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>