ಸಿಇಟಿ: ಆರ್.ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವರುಣ ಟಾಪರ್‌

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ರಮಾಬಾಯಿ ಜಹಾಗೀರದಾರ (ಆರ್.ಜೆ) ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರುಣ ಎಂ. ಜೋಷಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2185ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ 2469 ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ-ಫಾರ್ಮ್ 7570ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತೀಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4902ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ (1183), ಪೂರಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ಎಎಚ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ-ಡಿ 221ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸಿಕಲಾ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ 621 ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆಟರ್ನರಿ (1717), ಸಹನಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (1449), ವೆಟರ್ನರಿ (1766), ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬರಾಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (1697), ವೆಟರ್ನರಿ (3464), ಅನುಶಾ ಶಂಕರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (2133) ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೋಜ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (3325), ವೆಟರ್ನರಿ (5885), ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (4000), ವೆಟರ್ನರಿ (5170), ಇಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (4384), ವೆಟರ್ನರಿ (4397), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (6830) ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭುರ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-34-835222212</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>