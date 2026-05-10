ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ನಿತ್ಯ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಯು ಅಧಿಕೃ ತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೆರವಿ ನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 25 ಸಾವಿರ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ, ವಾರ್ಷಿಕ 3 ಲಕ್ಷ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್, 'ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಕಳಿಸುವುದು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್, ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ರವಾನಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ₹10ರಿಂದ ₹12 ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ₹25ರಿಂದ ₹30ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ದೊರಕಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹55 ಲಕ್ಷ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಡಿಎಂಎಫ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹32 ಲಕ್ಷ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಟನೂರ (ಡಿ) ಸಮೀಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಸಿದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಅಸ್ತಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ ಕಡಗಂಚಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>