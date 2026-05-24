ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ ಈಶ್ವರ ಮುಡಬಿ ಗಡಿಪಾರು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಈಶ್ವರ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮುಡಬಿ (27) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ (ಡಿಸಿಪಿ) ಶಾಲೂ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜೀವ ನಗರದ ಈತ, ರೂಢಿಗತ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿದ್ದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈಶ್ವರ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮುಡಬಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈತನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಚೌಕ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಅವರು ಡಿಸಿಪಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಜಗದೇವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಧುಕರ (70), ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಬಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶರತ ತಾಂಡೂರಕರ (34) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚೌಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>