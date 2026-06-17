<p><em>ಪ್ರಭು ಬ. ಅಡವಿಹಾಳ</em></p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಥ್ ಗುಂಬಜ್ ಅಥವಾ ಹಫ್ತ್ ಗುಂಬಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯದೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅತ್ತ ಇಣುಕಿಯೂ ನೋಡದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಫ್ತ್’ ಎಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಏಳು’ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ ಗೋರಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ‘ಸಾಥ್ ಗುಂಬಜ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿಗಳು ಸುಲ್ತಾನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ತಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಕಮಾನುಗಳು, ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನವನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಲ್ಲದೇ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಸದಾ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಳಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನಾಮಫಲಕಗಳೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದು ಯಾರ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಒಬ್ಬ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆರಳಿದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಗುಂಬಜ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗೀಚಿ ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಐದು ಸಮಾಧಿಗಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಐವರು ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದು ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾನದ್ದು. ಭಾವೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕ ಗುಂಬಜ್ಗಿಂತಲೂ ಇವರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿ. ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಗುಂಬಜ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಏಳು ಸಮಾಧಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಾಥ್ ಗುಂಬಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಇತಿಹಾಸ ಆಸಕ್ತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-34-348256653</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>