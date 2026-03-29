ಕಲಬುರಗಿ: ಸಾಬರಿ ಸಹೋದರರ ಗಾಯನ ಮೋಡಿ...

ಕಲಬುರಗಿ: ವಿಟಿಯು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ–2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ತಾಬ್ ಹಾಗೂ ಹಾಶಿಮ್ ಸಾಬರಿ ಸಹೋದರರ ಸೂಫಿ ಗಾಯನ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು.

ರಾತ್ರಿ 8.40ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಸಾಬರಿ ಸಹೋದರರು ಭರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಡಿದರು. ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಡು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕಿಳಿಯುವಂಥ ಶಾಯರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೂಫಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

'ನೈನಾ ತೇರಿ ನೈನಾ' ಮೂಲಕ ಕಛೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಚಿತ್ರದ 'ಭರ ದೋ ಜೋಲಿ ಮೇರಿ ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್... ಲೌಟಕರ್ ಮೈ ನ ಜಾವೂಂಗಾ ಖಾಲಿ...' ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರು. ನಡು–ನಡುವೆ ಶಾಯರಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡರು.

'ಆಪ್ ಇಸ್ ತರಹ ಹೋಶ್ ಉಡಾಯಾ ನ ಕೀಜಿಯೇ... ಕಾಲಿ–ಕಾಲಿ ಜುಲ್ಫೋಂಕೇ ಬಂದ್ ಹಜಾರೋ... ಹಮೇ ಜಿಂದಾ ರಹನೇ ದೋ ಯೇ ಹುಸ್ನವಾಲೋಂ...' ಕವ್ವಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ 'ಇಷ್ಕ್ ಜೈಸೆ ಹೈ ಏಕ್ ಆಂಧಿ... ಇಷ್ಕ್ ಹೈ ಏಕ್ ತೂಫಾನ್...' ಹೃದಯ ತಳಮಳವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರುಹಿದರು.

'ಮೇರೆ ರಷ್ಕೆ ಕಮರ್ ತೂನೇ ಫಹಲಿ ನಜರ್... ಜಬ್ ನಜರ್ ಸೇ ಮಿಲಾಯಿ ಮಜಾ ಆ ಗಯಾ...', 'ಸಾವನ್ ಮೇ ಲಗ್ ಗಯಿ ಆಗ್... ದಿಲ್ ಮೇರಾ ಹಾಯ್...' ಹಾಗೂ 'ಆಂಖೆ ಉಟಿ ಮೊಹಬತನೇ ಅಂಗಡಾಯಿ ಲೀ... ದಿಲ್ ಕಾ ಸೌದಾ ಹುವಾ ಚಾಂದನಿ ರಾತಮೇ...' ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಮನಸುಗಳ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಧಮಾ ಧಂ ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರ್...' ಹಾಗೂ 'ಮೇರಾ ಪಿಯಾ ಘರ್ ಆಯಾ ಹೋ ರಾಮಜಿ...' ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಮುಗಿಸಿದರು.

ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾಂಗ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ 'ಸವಾರಿ' ಬಹುಭಾಷಾ ಫ್ಯೂಜನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಗಾಯಕರು ಯುವಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ 'ರಾತ್ರಿ'ಯ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕೊಳಲು, ಡ್ರಮ್, ಗಿಟಾರ್ಗಳ ವಾದನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಹಕ–ಮಾದಕ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ 'ರಾತ್ರಿ'ಗೆ ರಂಗು ತುಂಬಿದರು.

'ಮಾರಿ ಕಣ್ಣು ಹೋರಿ ಮ್ಯಾಗೆ....ಕಟಕನಕಣ್ಣು ಕುರಿ ಮ್ಯಾಗೆ...', 'ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಲಿ...', 'ಆಜಾ ಆಜಾ ದಿಲ್ ನಿಚೋಡೆ... ರಾತಕೀ ಮಟ್ಕಿ ಫೋಡೆ...' 'ಕೆಂಚಾಲೋ ಮಂಚಾಲೋ ಹೆಂಗವ್ರೇ ನಿನ್ನ ಡೌಗಳು...' ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು' ಹಾಡಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. 'ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ... ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ' ಎನ್ನುತ್ತ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವಿಟ್ಟರು.

'ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ'ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಿವಾನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.