ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 41ರಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತಿಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಮೇ 7ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದುಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿ.ಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದರು. ಈಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಜೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಒಂದು ಟಿ.ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂತಿಬೇಲಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ.ಸಿಗೂ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>