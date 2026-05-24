ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು

<p>ಸೇಡಂ: ‘ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್.ಆರ್.ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್.ಆರ್.ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಜನ್-3ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಆಯೋಜಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮೇ 12ರಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಜನ್-3 ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 9 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಆಟಗಾರರಂತೆ ಸುಮಾರು 135 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 36 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೂ ಶಿವಸೇನಾ ಹಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ, ಮಾಜಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ದೇಶಮುಖ ಮದನಾ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1,51,212 ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ವಿಜೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹81,212 ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್ಗೆ ತಲಾ ₹4 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಕರಿ, ಮನಸೂರ ಅಲಿ, ಅಂಬ್ರಿಷ ಬಂಡಿ, ಮೋಹನಕುಮಾರ ಗೌಡ್ಸ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಣ್ಣೂರ, ಕಾಶಿನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-31-201277453</p>