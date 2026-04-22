ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಬಿದ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್

ಚಿತ್ತಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಗುಟಾ ನಡುವೆ ಕಲಬುರಗಿ - ಸೇಡಂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರ ಬಿದ್ದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್, ಲಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಗುಟಾವರೆಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಬೂಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದು ಎಂದು ಪೈಪೋಟಿಗಿಳಿದರು. ಟಾಟಾ ಎಸಿ ವಾಹನವೊಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಇತರೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರು ತೆಗೆದು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಗುಮಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ವಯಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗಿನ ಆರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದ ಜನರು ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಮುಗುಟಾ, ಸಂಗಾವಿ, ಮಾಡಬೂಳ, ಮತ್ತಿಮಡು, ಇಂಧನಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಗುಂಡಗುರ್ತಿ - ಮತ್ತಿಮಡು ನಡುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸೇರಿದಂತೆ ಮರಗೋಳ, ಮುಡಬೂಳ, ದಂಡೋತಿ, ಇವಣಿ, ಭಾಗೋಡಿ, ಬೆಳಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-31-1259765987</p>