₹ 30 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ರಮ: ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರ – ಅಂಬಾಜಿ ಮೇಟಿ ಆರೋಪ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಭವಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತಿಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂ.ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯು, ವಿಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು, ಯುಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿಕಲಚೇತನರ ಗೌರವಧನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬಾಜಿ ಪಿ. ಮೇಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 24ರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಯೇ (ಸಾದಿಕ್ ಹುಸೇನ್) ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಾರಫೈಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವಾಸಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಕುರಿತು ತಾರಫೈಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಬಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡಗೇರಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್ ಹುಸೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ತಾರಫೈಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾದಿಕ್ ಹುಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>