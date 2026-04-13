ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗೆತ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಐವಾನ್–ಎ–ಶಾಹಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ದಿ.ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸರಡಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಒಳಚರಂಡಿ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಾಗಿ ಐವಾನ್–ಎ–ಶಾಹಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಎದುರಿನಿಂದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ನತ್ತ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮೊದಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಐದಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಸಿರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಗುಂಡಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದು ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, 'ಒಳಚರಂಡಿ ಚೇಂಬರ್ ಪದೇಪದೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅಗೆದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಂಥದ್ದು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪಾಲಿಕೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>