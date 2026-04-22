ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ) ಮಂಗಳವಾರ ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಂಕರರ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗಿದರು. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಶಂಕರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾತೆಯರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾವಪರವಶಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಮೊಳಗಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಷೋಡ ಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಶಾಮರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ನಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅದ್ವೈತ ಮತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾರಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವವರು, ಶಂಕರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಮಠದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಎಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೃಷಿಕೇಶ ಚೌಡಾಪೂರಕರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಸರಡಗಿ), ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೀತಮ್ ಪಾಟೀಲ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರವೀಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ನಾವಂದಿ (ರಾಜು), ಅಶ್ವಿನಕುಮಾರ, ಅನಿಲ ಸಿನ್ನೂರಕರ, ಶಿವರಾಜ ಸಂಗೋಳಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಗುಡ್ಡಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-34-753397267</p>