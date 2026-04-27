ಕಲಬುರಗಿ: ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆನಂದ ಹೋಟೆಲ್, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ 'ಹರಹರ ಶಂಕರ, ಜಯಜಯ ಶಂಕರ' ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿಬಂತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಪುರುಷರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಶಂಕರರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಹಲಗೆ, ಡೊಳ್ಳು, ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲು ನಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಮಠದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಎಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೃಷಿಕೇಶ ಚೌಡಾಪೂರಕರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಸರಡಗಿ), ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೀತಮ್ ಪಾಟೀಲ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಶಮುಖ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮೊಹರೀರ, ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಹೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಯೋಗೀಶ ಭಟ್ ಜೋಶಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋಗನೂರ, ನರಹರಿ ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ನಾರಾಯಣಚಾರ್ಯ ಕಮಲಾಪುರ, ಪವನ್ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್, ಪ್ರವೀಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ನಾವಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>