ಶರಣರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ನೆಹರೂ ಗಂಜ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ವರ್ತಕರ ಸಂಘಗಳು ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಪಿಸಿದವು.</p>.<p>ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೀಜ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಾಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್, ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ‘ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ’ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೆಹರೂ ಗಂಜ್ನ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಚೌಕ್ ವೃತ್ತ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ತಲಾ 60 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 250 ಚೀಲ ಗೋಧಿ, 100 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ, 10 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 300 ಪೆಂಟೆ (ಮುದ್ದಿ) ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಚುರುಮುರಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮಂಗಲಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದನೂರ, ಸಂತೋಷ ಲಂಗರ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಾವರಗೇರಾ, ಬಸವರಾಜ ತಡಕಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನಕರ, ಬಸವರಾಜ ಮಂಗಲಗಿ, ಅಶೋಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಿರಗೊಂಡ, ರಾಜಶೇಖರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಬಾಳ, ರವೀಂದ್ರ ಮಾದಮಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನಂದಿಕೂರ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಸತೀಶ ರಂಗಾ, ಲಿಂಗಬಸಪ್ಪ ರಾಯನಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-34-1265593468</p>