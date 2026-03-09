ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ 204ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಡಗರ: ತೇರನ್ನೆಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಕ್ತಗಣ; ಬೀದಿ–ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಗುಣ ಅನಾವರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:02 IST
ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹಮಹಾಮನೆಯ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಸ್‌. ಅಪ್ಪ ತೇರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ:ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್‌
ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
204ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ
ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಪುಲಾವ ಅರ್ಧ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಶಿರಾ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಸೇವೆಯೇ ಆಗಿದೆ
ರುದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
kalaburgi

